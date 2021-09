PS5 : une version PRO pour du jeu en 8K, sortie en 2024 autour des 700 euros

Si Sony a déjà opéré quelques révisions sur sa PS5 depuis la sortie de la console l'année dernière, une PS5 Pro pourrait bien être à l'étude pour une sortie entre 2023 et 2024.

Sony travaillerait actuellement au développement d'une version musclée de sa PlayStation 5 mais dont la sortie ne serait pas prévue avant fin 2023, voire début 2024.

Le timing correspondrait peu ou prou à celui de la sortie de la PS4 Pro faisant suite à la PS4 et ciblerait à nouveau les joueurs plus exigeants sans créer de véritable rupture technologique avec le modèle de base.

Il s'agirait ainsi de proposer une console bien plus à l'aise en 4K avec les hautes fréquences d'images, et même de proposer un affichage 8K. Un nouveau APU AMD serait aux commandes avec un nouveau processeur et processeur graphique, le tout gravé en 5 nm.

Cette PS5 pro profiterait également du FSR (FidelityFX Super Resolution), l'équivalent du DLSS de Nvidia. La console proposerait un TDP de plus de 300 W pour une puissance brute encore inconnue. Son prix quant à lui serait situé entre 600 et 700 dollars.