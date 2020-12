PS5 : les vols dans les entrepôts, magasins et camions se multiplient partout

Depuis sa sortie le 29 novembre dernier la PlayStation 5 s'affiche autant sur les sites spécialisés que dans les faits divers : avec des stocks limités, elle entraine de plus en plus les convoitises des criminels.

À plus de 1000€ la machine sur le marché gris, il fait bon disposer d'une PlayStation 5 flambant neuve si l'on cherche à arrondir sa fin de mois. La machine s'échange plus du double de son prix sur le marché de seconde main et les criminels y voient une occasion unique de faire profit.

Ainsi, on voit les vols se multiplier un peu partout dans le monde avec des techniques plus ou moins agressives. De la disparition des stocks de PS5 dans des entrepôts d'Amazon ou de centres logistiques au braquage d'entrepôts Fedex en France, des gangs organisés n'hésitent pas à braquer des camions sur l'autoroute en Grande-Bretagne, sans même s'arrêter.

Amazon a fait les frais de la situation : nombre d'acheteurs se sont retrouvés à recevoir un autre produit à la place de leur console : friteuse, PS4, aliments pour chat... Une déception qui s'accompagne d'une perte financière importante pour la marque.

Les braquages de type Roll over en Grande Bretagne ont entrainé la police à mettre en place une surveillance dédiée et des équipes d'intervention rapide qui surveillent les camions de livraison.

Et cet engouement soudain pour la PS5 dérive également sur d'autres produits : on recense déjà des vols ainsi que des braquages concernant les dernières cartes graphiques signées Nvidia... Une situation qui ne peut pas durer et qui pourrait entrainer l'adoption de mesures de sécurité chez les marques. On pourrait ainsi voir les consoles nécessiter une activation en ligne pour fonctionner pleinement via un code fourni au moment de l'achat, ce qui rendrait inutile toute machine non vendue via les circuits standard.