PS5 et Xbox Series : les consoles nouvelle génération pointées du doigt pour leur impact ecologique

Pour les joueurs ayant pu mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series (voire les deux), la nouvelle machine s'accompagne d'un impact sur la facture d'électricité et donc sur l'empreinte écologique.

le Natural Resources Defense Council américain pointe ainsi du doigt les consoles de jeu vidéo nouvelle génération. Bien plus puissantes que la génération précédente, ces machines se veulent également plus énergivores.

L'organisme évoque ainsi des machines capables de consommer 160 à 200W respectivement pour la Xbox Series X et la PlayStation 5. La Series S n'est pas spécialement visée par l'étude, puisque proposant une configuration plus modeste et affiche de fait une consommation davantage maitrisée.

Outre la surconsommation lors d'un usage intensif, c'est également la façon dont ces deux machines se mettent au repos qui pose problème. En effet, afin de permettre une mise en route plus rapide et un accès quasi instantané aux jeux, les consoles ne s'éteignent pas mais passent en mode veille. Un mode qui consomme en moyenne 9 à 10 watts et ce, en permanence..

Par ailleurs, les options de mise à jour automatique des jeux et du firmware lancent un mode passif régulièrement, afin de toujours proposer un jeu prêt à être lancé... Ce qui entraine là encore une consommation d'électricité supplémentaire.

Ce mode démarrage instantané représente surtout un problème sur Xbox Series, puisque sur PS5 la consommation se limite à 1 à 2W.

La situation est d'autant plus ridicule que la Xbox ne gagne pas franchement à utiliser ce mode démarrage instantané. L'intégration du SSD lui permet de démarrer en un temps record, et finalement ce mode ne fait que tromper les utilisateurs en ne servant qu'à permettre le démarrage de la console à la voix, sans se montrer plus rapide qu'un démarrage classique. Le recours au mode "économie d'énergie" est donc grandement conseillé, même si Microsoft a tendance à ne pas l'activer par défaut.

Microsoft a tenu compte de l'étude et annoncé qu'il sera prochainement question de mieux expliquer aux joueurs l'intérêt d'avoir recours au mode "économie d'énergie".