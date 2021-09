PS5 et Xbox Series : la pénurie de composants va ralentir la production jusqu'à fin 2022

Le temps passe et le discours s'affine du côté des fabricants de consoles de jeux vidéo : plus question d'évoquer des stocks disponibles à la fin de l'année, la pénurie va s'installer encore pendant au moins un an.

Bloomberg rapporte des propos assez inquiétants émanant de Toshiba qui concerne une grande partie du secteur de l'électronique grand public, et notamment les consoles de jeux Xbox Series et PlayStation 5.

La marque aurait ainsi déclaré "l'approvisionnement en puces restera très compliqué au moins jusqu'en septembre de l'année prochaine. Certains clients pourraient également ne pas être servis pleinement avant 2023".

Il est toujours question de la crise des semi-conducteurs que tout le monde espère passagère, mais qui visiblement devrait à nouveau handicaper l'intégralité du marché mondial pendant toute l'année 2022.

Toshiba pointe plus spécialement du doigt le marché des consoles et évoque donc une situation plus que délicate jusqu'à la fin de l'année prochaine... À moins que les constructeurs ne modifient leurs machines et trouvent d'autres solutions hardware pour contourner les pénuries...

Sony a déjà procédé à une modification de sa machine pour la rendre plus légère, mais sans que cela n'influe sur les capacités de production de la console...

De son coté, AMD qui fournit les puces principales des consoles next gen évoque des problèmes d'approvisionnement sur plusieurs années... La demande de certaines puces a explosé ces dernières années sans que la production ne suive le pas... La démocratisation des objets connectés et des véhicules intelligents ont dopé la demande de puces clés et certains acteurs ont négocié des priorités avec les fondeurs, comme Apple qui a sécurisé une grande partie de ses commandes de puces depuis plusieurs années déjà.