PS5 et Xbox Series X : la pénurie dope la spéculation

La pénurie de PlayStation 5 et Xbox Series X entraine comme à chaque fois des effets pervers avec une spéculation importante sur le marché gris.

La crise sanitaire du Covid 19 a paralysé le développement final des machines en début d'année, puis ralentit la production, entrainant des stocks très limités tant chez Sony que Microsoft... Et certains ont donc anticipé en parvenant à précommander plusieurs machines pour tirer profit de l'occasion.

Microsoft a récemment indiqué qu'il faudra s'attendre à des ruptures régulières jusqu'en avril 2021, et chez Sony la situation pourrait être pire encore... De fait, la spéculation fait rage sur la toile.

Avec un prix conseillé de 500 euros, on voit ainsi des machines s'échanger à plus de 750 euros dans le meilleur des cas aux enchères... Certaines machines s'affichent même en achat immédiat à plus de 1200 euros...

Rien d'illégal en soit, la demande régulant automatiquement la valeur des produits sur le marché... On avait vu les prix de la Switch flamber pendant le confinement d'avril dernier, il n'y a donc pas de raison que les PS5 et Xbox Series ne soient pas concernées à leur tour pendant ce second confinement.