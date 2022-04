PSVR2 : Sony va prochainement présenter le casque de réalité virtuelle de sa PlayStation 5

Si Sony a bien confirmé travailler sur un nouveau casque de réalité virtuelle PSVR2 et dévoilé quelques visuels, le casque n'a pas encore été présenté dans les détails.

On sait tout au plus que l'appareil disposera de nouvelles manettes, qu'il prendra en charge la 4K HDR, un champ de vision plus large que le précédent modèle ainsi que la prise en charge du rendu fovéal grâce à un dispositif de suivi de la pupille.

Selon Tom Henderson, Sony aurait déjà envoyé quelques invitations par email avec pour titre "Introducing PlayStation VR2" qui pourraient ainsi annoncer une présentation plus détaillée de l'appareil dans les jours ou semaines qui viennent.

Sony miserait davantage sur la réalité virtuelle avec sa PS5 notamment parce que son nouveau casque devrait être plus immersif, mais également car que la console sera plus puissante, sans compter l'émergence du Metavers qui devrait donner un nouvel élan aux casques de ce type.

On sait ainsi que Sony développe un nouvel épisode de la saga Horizon sous-titré Call of the Mountain dédié au PSVR2. Il se pourrait que la marque ait également négocié d'autres développements exclusifs encore secrets avec de grands studios et éditeurs pour soutenir le lancement de son appareil.