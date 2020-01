Bon plan : PureVPN propose son abonnement annuel avec 64% de réduction !

Les services VPN sont de plus en plus utilisés par les Français, pour un besoin d'anonymat ou pour une question de sécurité, ils suscitent l'intérêt pour diverses raisons. PureVPN est l'un des acteurs du domaine du VPN les plus connus.

Pour ce début d'année, le service PureVPN propose une promotion de 64 % sur son abonnement annuel. Le Plan 1 an revient ainsi à seulement 3,50 € mensuel au lieu de 9,60 €, ce qui revient à payer 42 € l'année.

Pour rappel, un VPN, Virtual Private Network, est un réseau privé virtuel qui permet d'assurer la sécurité des connexions à Internet depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Lorsque vous vous connecterez sur un site web, votre connexion utilisera un serveur privé fourni par votre service de VPN. C'est un intermédiaire entre Internet et vous. Cela va vous assurer l'anonymat aux yeux des sites que vous parcourez tant que votre VPN est activé, en effet le service va renvoyer l'identité de leur serveur à ces sites au lieu de la vôtre.

Le service PureVPN, ainsi que les autres services de VPN, vont vous permettre également de vous géolocaliser n'importe où dans le monde. Une option intéressante quand on sait que les catalogues sont différents d'un pays à l'autre sur Netflix, mais aussi Hulu ou Amazon Prime par exemple. De manière générale, plusieurs services étrangers n'accordent pas toute l'utilisation de leurs offres aux Français, grâce à ces VPN vous pourrez tromper ces plateformes pour profiter des exclusivités réservées à leur pays d'origine.

Dernier point, et pas le moins important, un VPN est très efficace contre les piratages informatiques de vos données personnelles lorsque vous êtes en extérieur et notamment que vous utilisez un Wifi public.

Le plan annuel de PureVPN comprend une connexion possible sur 5 appareils différents en même temps, ne payez donc qu'un seul abonnement pour votre famille. Leur application fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et Linux. Pour vos connexions plus de 2000 serveurs sécurisés sont disponible dans plus de 140 pays, vous n'aurez plus qu'à choisir celui que vous désirez. Enfin, si vous n'êtes pas satisfait, vous bénéficiez de 31 jours pour vous faire rembourser !

Alors profitez-vite de l'offre de PureVPN sur leur site.