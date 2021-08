Le purificateur Xiaomi Mi 3C, le casque Sony WH-1000XM3 et la montre Huawei Watch Fit : ÉNORMES promotions

Commençons par le purificateur d’air Xiaomi Mi 3C qui est actuellement en promotion chez AliExpress.

Son design blanc et épuré s’adapte à toute décoration intérieure. Un affichage LED numérique permet de voir la qualité de l’air en temps réel. Le purificateur d’air est capable de filtrer 5330 litres d’air par minute, soit 106 m²/h et sur 360°. Ses filtres de haute qualité qui absorbent 99,97 % des particules de 0,3 μm.

Le Xiaomi Mi 3C adapte sa vitesse grâce à ses capteurs de haute précision. De plus, il est compatible avec Alexa et le purificateur peut être associé à l’application Xiaomi Home afin de pouvoir le contrôler.

Sur AliExpress, vous pouvez trouver le purificateur d’air Xiaomi Mi 3C au prix de 56 € au lieu de 110 € avec le code SDFRD163. La livraison est gratuite et effectuée depuis la Pologne.



Passons ensuite à la smartwatch Watch Fit qui profite d’une réduction de 38 % chez Darty.

La montre connectée présente un bracelet avec un large écran AMOLED de 1,64" et une définition de 456 x 280 px. De plus, la montre est certifiée 5 ATM, elle pourra vous accompagner lors de vos sessions de natation. Sur l’arrière du boitier, on observe divers capteurs qui permettent de prendre votre fréquence cardiaque ou encore le niveau de saturation en oxygène.

La montre est propulsée par un SoC DK3.5+ST associé à 4 Go de mémoire. La Watch Fit agit comme un véritable coach sportif permettant de gérer plus de 96 exercices (11 modes sport et 85 modes personnalisés). Et au niveau de l’autonomie de la montre, elle vous accompagnera pendant 10 jours sans avoir besoin de la recharger.

Sur Darty, la montre connectée Huawei Watch Fit est au prix de 80 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 propose une réduction dynamique du bruit environnant. La fonction Quick Attention permet de réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.

Vous pourrez profiter d’une sensibilité de 104,5 dB/mW. De plus le casque profite d’une autonomie de 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et un mode de charge rapide (15 minutes = 8 heures d’écoute). Le Sony WH-1000XM3 est compatible Bluetooth et vous permet d’accèder facilement à Alexa.

Sur Amazon, le casque Sony WH-1000XM3 est au prix de 249 € au lieu de 380 € avec la livraison gratuite.



