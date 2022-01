Python est encore le langage de programmation de l'année

Pour la deuxième fois d'affilée, Tiobe décerne le titre de langage de programmation de l'année à Python. Le podium est complété par le langage C et Java. Le classement est censé être le reflet de la plus forte augmentation d'audience en un an.

L'index Tiobe propose un classement des langages de programmation en se basant sur 25 moteurs de recherche et une évaluation des recherches pour un langage donné. Les performances d'un langage ou le nombre de lignes de code écrites ne sont pas pris en compte.

Le langage de programmation C# était en lice pour l'obtention d'un tel titre officieux et ce pour la toute première fois, mais le mois de décembre ne lui a pas été favorable dans cette quête. Swift et Go sont considérés comme des langages susceptibles de modifier les premières places de l'index.

En se concentrant sur les données de Google Trends et l'analyse de la fréquence à laquelle des didacticiels pour les langages de programmation sont recherchés, l'index PYPL - PopularitY of Programming - fait aussi de Python le langage de programmation le plus populaire du moment.

" Dans le monde entier, Python est le langage le plus populaire. Python a connu la plus forte croissance au cours des cinq dernières années et Java a perdu le plus. "