Qualcomm Quick Charge 3+ : la recharge filaire plus rapide en milieu de gamme

Spécialiste des puces de communications mobiles, le groupe Qualcomm s'est aussi intéressé aux techniques de charge des batteries mobiles et propose une technologie propriétaire Quick Charge accélérant les temps de recharge.

L'entreprise rêverait d'en faire un standard et ne ménage pas ses efforts pour l'adapter aussi bien aux smartphones premium qu'aux modèles plus modestes. Si le Quick Charge 4+ est proposé en haut de gamme, elle vient d'annoncer le Quick Charge 3+ qui vient améliorer les performances de charge pour les smartphones d'entrée / milieu de gamme.

Cette nouvelle technique veut un peu uniformiser les solutions de charge sur les segments bas (en Quick Charge 2 ou 3) et promet des performances 35% supérieures par rapport à Quick Charge 3 avec moins de chauffe pour la batterie, ce qui en prolongera la durée de vie, grâce à une charge adaptative.

Quick Charge 3+ promet une charge à 50% en 15 minutes et reste compatible avec les générations précédentes. On la retrouve déjà dans les SoC Snapdragon 765 / 765G (en même temps que Quick Charge 4+) et elle deviendra un standard pour de futures plates-formes Snapdragon.