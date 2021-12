Snapdragon 8 Gen 1 : quelles performances en benchmark ?

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm équipera de nombreux smartphones premium en 2022, les premières annonces devant tomber ces prochains jours. La plate-forme mobile continue de progresser au niveau technique en passant à la gravure en 4 nm et en utilisant pour la première fois des coeurs ARM Cortex avec jeu d'instructions ARMv9.

Des progrès sont aussi attendus en matière de GPU avec un nouveau composant Adreno sur lequel la firme est restée assez discrète mais qui offre une solide progression par rapport à l'Adreno 660 du Snapdragon 888.

La partie intelligence artificielle n'est pas oubliée, avec toujours une distribution des performances entre les composants (à commencer par le DSP Hexagon) plutôt qu'un NPU dédié.

Pour la mémoire, on notera l'utilisation de RAM LPDDR5 (pas de traces du support de la LPDDR5x) et de modules UFS 3.1 pour le stockage. Enfin, l'ISP Spectra continue de renforcer les capacités photo avec un composant pouvant gérer 3 flux en 18-bit et un total de 3,2 Gigapixels / seconde (contre 14-bit et 2,7 Gigapixels / seconde pour le SoC Snapdragon 888).

Forte progression en GPU et IA

Avec ces nouvelles caractéristiques, que donne le Soc Snapdragon 8 Gen 1 en benchmark ? On en avait déjà une petite idée grâce à quelques passages officieux par divers outils ces dernières semaines.

AnTuTu

Selon les valeurs fournies par Qualcomm, le nouveau SoC premium est bien capable de percer jusqu'à 1 million de points sur AnTuTu, même si la moyenne se situe vers 980 000 points sur un smartphone de référence.

Il ne faudra sans doute pas longtemps avant que les fabricants n'optimisent la plate-forme sur leurs smartphones de façon à obtenir des résultats dépassant sensiblement le million.

L'évolution est assez importante par rapport au Snapdragon 888 qui obtenait une valeur de référence de 735 000 points environ. Dans les sous-scores, on s'aperçoit que c'est la note attribuée aux performances du GPU qui grimpe très nettement.

Geekbench

Avec Geekbench, les résultats (plus axés sur le CPU) montrent une progression plus modeste : 1230 environ en test single core et 3790 en test multicore (vs 1135 / 3794 pour le Snapdragon 888).

GPU et IA

Les tests consacrés à la partie graphique montrent pour leur part un sérieux renforcement des performances. Le test Manhattan avec GFX Bench atteint les 221 fps, contre 169 fps avec Snapdragon 888, par exemple.

A défaut de détailler son GPU Adreno, Qualcomm a promis des performances améliorées de 35% par rapport à la génération précédente, avec une consommation d'énergie moindre.

Les progrès sont aussi notables en intelligence artificielle même si cet aspect reste difficile à appréhender au regard des différents compartiments de l'IA. Un benchmark comme AITuTu fournit une valeur à plus de 2,5 millions de points (contre 910 000 pour Snapdragon 888).

Il sera intéressant de comparer ces résultats avec ceux du futur SoC Dimensity 9000 puisque, en 2022, Qualcomm aura de la concurrence sur le segment premium avec l'arrivée de MediaTek.