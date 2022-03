La 5G dans les PC portables : Qualcomm lance ses modems Snapdragon X62 et X65 au format M.2

Après avoir présenté un design de référence en 2021, Qualcomm dévoile les modems Snapdragon X62 et X65 5G au format M.2 pour faciliter leur intégration dans des PC portables.

Avec ses plates-formes Snapdragon associées à Windows 11 ARM, Qualcomm espère participer à l'essor des PC portables dotés de processeurs utilisant cette architecture et mise sur son savoir-faire dans les technologies de communication mobiles pour se différencier.

Pour réunir SoC ARM pour PC portables et 5G, la firme de San Diego va proposer ses modems initialement issus du monde des smartphones. En 2021, un design de référence du modem Snapdragon X65 a été présenté au format M.2.

Pour le salon MWC 2022, c'est désormais un produit fini qui est dévoilé avec les modems Snapdragon X62 et X65 passés au format M.2 et conçus en partenariat avec Foxconn et Quectel.

Le format M.2 facilitera l'intégration des modems 5G dans les ordinateurs portables et autres équipements, leur apportant la capacité de profiter de débits descendants jusqu'à 10 Gbps et de l'exploitation des bandes 5G sub-6 GHz et mmWave (bandes millimétriques).

Il simplifiera également la conception de PC portables avec 5G intégrée en réduisant les temps de développement et en simplifiant le développement avec un composant prêt à l'emploi sans faire l'impasse sur l'encombrement ou la consommation d'énergie.

Qualcomm annonce que ses modems Snapdragon X62 et X65 en M.2 sont déjà fournis sous forme d'échantillons aux partenaires, avant une commercialisation qui interviendra au second semestre 2022.