Quand Google Shopping et CDiscount relaient une arnaque

Un produit récent et intéressant proposé à un prix cassé via une annonce diffusée sur les réseaux sociaux, voilà le genre d'arnaque à la vente qui se multiplie depuis quelques années.

Dans les faits, il s'agit bien souvent de produits populaires ou issus de campagnes Kickstarter dont les images et vidéos sont récupérées sur les sites des marques et affichées sur un site Internet créé pour l'occasion.

Selon l'ampleur de l'arnaque, le site en question peut proposer un seul produit ou un catalogue entier, mais à chaque fois le prix affiché est plus qu'alléchant.

Récemment, ce n'est pas sur Facebook, mais bien sur Google Shopping qu'une annonce du genre a été repérée. On pouvait ainsi trouver des canapés de marque avec un prix situé entre 339 et 360€, soit moitié prix... Malheureusement, le canapé commandé n'arrive jamais à destination.

Selon nos confrères de Numerama, le site aurait déjà piégé plus de 700 acheteurs. Le site baptisé Vehrnex a ainsi fait l'objet de multiples plaintes amenant à sa suppression.

Google a référencé le site entre novembre 2021 et mars 2022 et n'aurait pas pris en compte les premières plaintes des clients. Mais le site s'est également enregistré auprès du marketplace de CDiscount pour s'offrir plus de visibilité et de crédibilité auprès des acheteurs.

Malheureusement, ce type de site se multiplie depuis quelques années et le seul conseil que l'on peut recommander est le suivant : si l'affaire parait trop belle, c'est sans doute une arnaque.