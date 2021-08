Quand Google voulait se payer Epic Games

Alors que le procès entre Epic et Apple s'est soldé par une première victoire pour le créateur de Fortnite, retour sur une époque à laquelle Google envisageait de racheter l'éditeur.

L'arrivée de Fortnite sur le marché du jeu vidéo a chamboulé tout un secteur : véritable succès international, l'arrivée du titre sur mobile a également encouragé Google a envisager le rachat d'Epic Games.

Lors de l'arrivée de Fornite dans sa version mobile, Epic Games a rapidement rencontré des problèmes, se voyant évincé des plateformes Apple Store et Play Store.

Epic Games a alors porté plainte contre Google, pourtant le géant du Web a bien vu le potentiel de Fortnite et aurait envisagé "d'acheter partiellement ou entièrement Epic" peut-on lire dans un document officiel de Google. Une solution qui visait à faire taire Epic et empêcher de voir un mouvement de contestation se développer et se généraliser chez les développeurs.

La tentative de rachat aurait eu lieu en 2018 selon les éléments récupérés par The Verge. Le directeur d'Epic Games, Tim Sweeney a indiqué ne pas avoir été au courant que Google cherchait à racheter sa société. Finalement, pas de rachat à la clé, mais des négociations débouchant sur un simple accord permettant à Fortnite de revenir sur le Play Store.