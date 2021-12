Quand Instagram supprime le compte de l'artiste Metaverse au profit de sa maison mère...

Choisir un nom aussi générique que Meta peut poser problème pour une société, et plus encore quand elle dispose d'autant de pouvoir et de poids que Facebook.

La marque l'a prouvé assez rapidement en passant par Instagram pour supprimer le compte de l'artiste Thea-Mai Baumann, connue jusqu'ici sur le réseau social sous le nom de @Metaverse.

Un compte créé en 2012 par l'artiste qui est également fondatrice et directrice exécutive de la marque d'hologrammes Metaverse Makeovers. Le compte mêlait ainsi éléments professionnels et personnels sur la vie de l'artiste et puisqu'il a été créé bien avant que Facebook ne décide de changer de nom, il est évident que le troll n'était pas de mise...

Sans aucune alerte préalable, le compte a purement et simplement été supprimé, effaçant ainsi une dizaine d'années de publications et de souvenirs ainsi que d'échanges avec des internautes...

L'affaire, qui a été rapportée par le New York Times a interpellé Instagram qui indique que le compte aurait été supprimé par erreur pour usurpation d'identité, et qu'il sera prochainement rétabli. Instagram a présenté ses excuses.

Thea-Mai Baumann quant à elle s'est dite "inquiète" de voir les grands groupes s'accaparer le métavers et regrette que sa culture soit ainsi "corrompue par le genre de Tech Bros de la Silicon Valley qui manquent tant de vision que d'intégrité."