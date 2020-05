Quand l'iPhone et son format HEIC recalent des étudiants américains

Voilà qui ne plaide pas en faveur de l'écosystème fermé d'Apple et du recours à certains formats exotiques ou propriétaires : certains étudiants confinés aux USA auraient été sanctionnés lors de leur examen en ligne à cause du format HEIC des images sur les nouveaux iPhone.

Certains étudiants américains étaient amenés à passer des examens en ligne ces derniers mois, dont des épreuves impliquant l'envoi d'images. Le système mis en place aux USA, baptisé College Board n'acceptait ainsi que les formats JPG, JPEG ou PNG, soit les formats image les plus courants... Malheureusement, Apple a récemment choisi d'adopter par défaut le format propriétaire HEIC pour ses clichés afin de conserver des tailles raisonnables...

La problématique vient que les examens en ligne étaient à réaliser pendant un temps imparti, et que le téléversement des fichiers était à prévoir dans le temps imposé. Or, de nombreux étudiants n'avaient pas conscience du format propriétaire au coeur de leur iPhone, et se sont arraché les cheveux à tenter d'envoyer leurs images sans que la plateforme ne l'accepte, dépassant ainsi le temps accordé et invalidant leur examen.

La plateforme College Board a précisé que le problème touchait suffisamment de personnes pour que des aménagements soient pris. On ne sait ainsi pas si les élèves recalés lors de l'examen auront malgré tout droit à une seconde chance. Pour ce qui est des prochaines épreuves, il sera possible d'envoyer les images sur la plateforme ou désormais par email vers un outil permettant de convertir automatiquement les fichiers HEIC en JPG pour les ajouter au dossier de l'élève.