Quand Nintendo propose un jeu de Hentai sur son eShop jouable à une seule main...

Nintendo n'est pas du genre à proposer du contenu pour adulte sur son écosystème et pourtant la marque fait signe d'ouverture en proposant un titre au titre assez évocateur.

C'est une réelle surprise : depuis quelques jours, l'eShop de la Switch de Nintendo met en avant la sortie d'un nouveau jeu disponible. Un titre dont le nom est assez évocateur et bien en dehors des standards de Big N : Hentai Uni.

Avec une vignette et un titre assez aguicheur, le jeu est proposé au prix de 2,20 euros sur l'eShop et propose, selon sa description de résoudre des puzzles "avec une seule main".

Hentai Uni affiche toutefois une classification PEGI 12 et les visuels proposés au sein du jeu se montrent plutôt sages. Au total, ce sont des puzzles de 4 filles dans 12 scènes qu'il faut résoudre en déplaçant des cases, au fil de 60 niveaux à la difficulté croissante. On est donc loin du Hentai à proprement parler, et plutôt dans la provocation qu'autre chose...

Si les apparitions de ce genre sont rares chez Nintendo, il ne s'agit pas d'une première. D'autres titres classés PEGI 16 et orientés vers de la nudité et une thématique sexuelle sont déjà disponibles sur l'eShop, on vous laisse chercher...