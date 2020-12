Quand Sony démontre la puissance de sa PS5... sans la comparer à la Xbox Series X

Sony a récemment publié un tableau des tableaux qui présentent en chiffres la puissance de sa PlayStation 5. Sur Twitter, la marque exhibe ainsi des graphiques qui placent sa PS5 sur le même plan que la GeForce RTX 2080 dans un benchmark.

Le test baptisé Slug consiste à reproduire des courbes de Bézier. La PS5 a ainsi été mise en concurrence avec la PS4, Xbox One X, PS4 Pro, mais aussi GTX 1060, 1070 et RTX 2080.

Selon la difficulté des tests elle passe devant ou derrière la RTX 2080... Mais on se demande où se trouve la Xbox Series X dans le graphique. Pour proposer un benchmark plus parlant, on aurait aimé voir les Xbox Series S et Series X s'afficher dans le tableau...

La situation est d'autant plus étrange que l'on sait déjà que la Xbox Series X est plus puissante que la PlayStation 5, la question étant de savoir à quel point cela peut se faire ressentir dans les benchmarks.