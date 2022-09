Quantic Dream : le studio français racheté par le géant chinois NetEase

Quantic Dream, le studio français autrefois partenaire privilégié de Sony a finalement été racheté par un géant chinois.

Depuis le divorce avec Sony, le studio avait de la peine à trouver un éditeur et à trouver des financements pour ses divers projets. Cela faisait des mois que le studio cherchait ainsi un nouveau partenaire et finalement la situation a pris fin avec le rachat de ce dernier par le colosse chinois NetEase.

Le studio lancé en 1997 est à l'origine de quelques pépites et il avait profité d'un premier investissement de la part de NetEase en 2019. Le montant du rachat n'a pas encore été communiqué, mais pour NetEase, il s'agit d'étendre un peu plus son influence et de s'ancrer plus largement en Europe. Car si NetEase est un géant en Asie, l'éditeur reste bien plus discret en occident.

David Cage, co-fondateur de Quantic Dream se félicite du rachat par NetEase :