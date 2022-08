Pourquoi quitter GMAIL en 2022 ?

Comment la messagerie Gmail est-elle devenue incontournable ?

Gmail fait partie de notre vie technologique, on peut ne pas aimer Google, voire même le détester, mais on se doit de lui attribuer le mérite d’avoir su populariser la messagerie via sa Webmail gratuite avec un espace de stockage pour l’époque, reconnu comme étant GIGANTESQUE ! Ce dernier mot n’est pas choisi au hasard, Gmail comme Giga Mail, ou tout simplement Google Mail, correspond à 1 gigaoctet d’espace de stockage. Aujourd’hui, cela peut paraître dérisoire, mais en 2004 personne ne proposait une telle capacité de stockage, à moins de mettre la main à la poche.

La messagerie Gmail a d’abord été lancée en version bêta. Les nouvelles créations d’adresses mail ne pouvaient se faire que sur invitation. C’est un processus simple, mais avec une notion de prestige, comme s’il fallait se précipiter pour avoir sa propre boîte Gmail gratuitement, en anticipant le fait qu’elle deviendrait peut-être payante un jour.

La stratégie marketing de Google était simple, conquérir ce nouveau marché de la messagerie, en proposant un service hors norme et gratuit pour attirer le maximum d’utilisateurs à travers le monde. Cette approche a porté ses fruits, puisqu’aujourd’hui, la plupart d’entre nous utilisent Gmail, nous avons été hameçonnés en quelque sorte, et par habitude nous ne voulons ou ne pouvons plus changer de messagerie.

Lors de son lancement, une capacité de 1 Go était offerte d’emblée, pour plafonner aujourd’hui à 15 Go, au-delà il faudra impérativement passer à la caisse et prendre un abonnement payant ! Ce stockage est certes colossal, mais les utilisateurs de la première heure ont sans doute pris l’habitude de tout conserver depuis la création de Gmail il y a 18 ans pensant que cette limite ne serait probablement jamais atteinte, et par conséquent se retrouvent aujourd’hui coincés à moins de payer ou faire un ménage infernal sur des années de mail. En effet, au fil du temps se sont accumulés de nombreux mails, ainsi que de nombreux fichiers dans Google Drive. Maintenant que nous sommes dépendants et que Google a une totale main mise sur le marché de la messagerie, tout peut être envisagé ! Belle manœuvre !

Petit rappel, le mail n’est bien sûr pas quelque chose de nouveau, et est utilisé depuis qu’internet dans sa forme la plus basique existe, Google n’a rien inventé de ce point de vue, mais a su le monétiser et en tirer profit, tout comme son propre moteur de recherche en son temps. Bref, l’histoire complète et les stratégies employées pour en arriver au monde d’aujourd’hui seraient trop longues à développer, et ce n’est pas l'objet de cet article, dont le but est de vous montrer une alternative à GMAIL.

Pourquoi quitter Gmail ?

Pourquoi vouloir changer d’hébergeur de messagerie qui pourtant semble convenir à tout le monde ? Comme dirait l’autre, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs ! Il y a plusieurs motivations qui peuvent vous pousser à abandonner Gmail, les raisons les plus souvent évoquées par les internautes sont le manque de transparence de Google quant à l’utilisation de nos données personnelles, ou encore la publicité imposée et intégrée au sein même de la Webmail Gmail, et enfin le manque d’espace de stockage (limité à 15 Go). Si une ou plusieurs de ces 3 causes vous préoccupe alors il serait peut-être temps d’envisager une alternative !

Infomaniak, une vraie alternative à Gmail made in Switzerland

Pourquoi ne pas confier l’hébergement de nos e-mails à un pays neutre et indépendant comme la Suisse plutôt qu’à une entreprise GAFAM telle que Google ? Infomaniak est une entreprise suisse d’hébergement de sites internet et fournisseur d’accès internet, créée il y a plus de 25 ans.

Infomaniak attache une grande importance au respect de la vie privée et à la confidentialité des données stockées sur ses serveurs. Elle est détenue à 100% par ses fondateurs et ses employés, et tous leurs services sont exclusivement hébergés en Suisse à l’instar de Google et consorts qui hébergent nos données sur des datacenters éparpillés dans le monde entier.

De plus, elle propose une boite mail gratuite à vie, très similaire à Gmail, mais avec une capacité de stockage plus élevée, 20 Go pour la partie mail, et 15 Go pour la partie stockage de documents, de photos, et fichiers, nommée kDrive (l’équivalent de Google Drive).

Pour rappel, l’ensemble Gmail et Gdrive repose sur une capacité totale de 15 Go, contre 35 Go pour Infomaniak : 20 Go Mail et 15 Go kDrive.

Votre adresse email gratuite ne peut comprendre que ces 3 noms de domaines @ik.me ; @etik.com ou @ikmail.com. Pour personnaliser le nom de domaine de votre choix, pour votre société par exemple, il faudra passer à l’offre payante.

L’importation de votre boite Gmail, Yahoo, Microsoft, ou n’importe quel autre service de messagerie est supportée et le processus d’import est simplifié à l’extrême, et pourra même être réalisé par les plus novices.

Cerise sur le gâteau, consultez vos e-mails sans publicité, sur iOS ou Android, ou encore votre client de messagerie habituel tel qu’Outlook, ThunderBird, ou autre.

Gratuité synonyme de méfiance ?

Si toutes ces belles choses sont gratuites, faut-il s’en méfier pour autant ? Il n’est pas naïf de penser que lorsque c’est gratuit c’est qu’il y a forcément un loup quelque part. Pourtant, le modèle économique d’Infomaniak repose sur tous les services annexes comme la personnalisation des noms de domaine, ou la création de multiples boites mails, et tout un tas d’autres services payants destinés aux particuliers comme aux professionnels. La société gagne donc de l’argent, mais pas à votre insu !

Pour information, il n’est pas possible de créer des boites mails à l’infini puisque chaque compte de messagerie est obligatoirement lié à un numéro de téléphone portable.

Voici une vue d’ensemble succincte des principales fonctionnalités :

Redirection de mails : transfert ou copie

Nom de domaine personnalisable (payant)

Dossiers IMAP personnalisables : n'afficher que les dossiers importants

Alias illimité pointant vers votre mail

Signatures personnalisées

Répondeur automatique

Pièces jointes en envoi : jusqu’à 200 Mo en IMAP et 3 Go via Webmail

Contacts & Calendrier

Protocoles envoi / réception supportés : POP, IMAP, CalDav et CardDav

Détail des protocoles de messagerie supportés par Infomaniak :

Réception

POP3 (port 110 /tcp) - port standard pour la réception de messages via POP3

POP3s (port 995 /tcp) - port sécurisé pour la réception de messages via POP3s

IMAP (port 143 /tcp) - port standard pour la réception de messages via IMAP

IMAPs (port 993 /tcp) - port sécurisé pour la réception de messages via IMAPs



Envoi

SMTP (port 25 /tcp) - port standard (mais restreint) pour l'envoi de messages

SMTP (port 587 /tcp) - port alternatif pour l'envoi de messages



Authentification

TLS sur les ports SMTP 25 et 587

SMTP (soit LOGIN, soit PLAIN)

STARTTLS pour l'IMAP, le POP3 et le SMTP



Serveur mail pour la réception et l’envoi

mail.infomaniak.com



Il est peut-être temps de se libérer de l’emprise de google, tout du moins sur la partie messagerie Gmail, Infomaniak est un candidat idéal, mais il en existe bien d’autres comme Tutanota, ProtonMail, etc.