Le moteur Qwant fait peau neuve et lance VIPrivacy contre les cookies publicitaires

Pour vous faire bénéficier d'une expérience web sûre et respectueuse de votre vie privée, Qwant lance VIPrivacy, tout en proposant un changement de logo et d'identité graphique.

Qwant VIPrivacy (pour Very Important Privacy) est une extension web qui a pour objectif de bloquer automatiquement les cookies et traqueurs publicitaires. Ce petit logiciel va empêcher les outils de pistage d'agir, mais aussi refuser automatiquement les bandeaux intrusifs et les cookies.

Pour rappel, Qwant est un moteur de recherche français mis en ligne en 2013. L'entreprise ne souhaite pas tracer ses utilisateurs ni vendre leurs données personnelles, afin de garantir leur vie privée. Avec son extension, elle souhaite même bloquer les traqueurs des autres sites afin de vous garantir une navigation libre sans que vos informations personnelles et publicitaires ne soient exploitées.

Qwant annonce également un changement au niveau de son design, et lance une campagne sur l'importance de vos données sur votre vie privée. Sa page d'accueil et son logo sont donc plus sobres et plus lisibles.

En 2021, Qwant enregistrait plus de 200 millions de requêtes par mois, soit 15 % d'augmentation par rapport à 2020. Pour 2025, Qwant vise 10 millions d'utilisateurs et souhaite améliorer le résultat de ses recherches et les services Qwant Maps et Qwant Kids. Il reste toutefois encore très (très) loin du géant Google qui en 2021 revendiquait 6,9 milliards de requêtes...par jour !