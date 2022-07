R5 Diamant : la Renault 5 célèbre ses 50 ans avec une étonnante version électrique

Pour célébrer les 50 ans de la Renault 5, le constructeur français a vu les choses en grand et s'est tourné vers un designer de renom pour présenter la R5 Diamant.

Renault célèbre cette année les 50 ans de sa Renault 5, une des citadines ayant fait la renommée du constructeur et qui a connu un succès particulier.

Pour l'occasion, le constructeur français a fait appel au designer Pierre Gonalons pour réaliser un show-car d'exception : la Renault 5 Diamant.

Très populaire à la fin des années 1970, la R5 est l'une des citadines les plus populaires de la marque. Elle s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires et a connu une foule de déclinaisons. L'ancêtre de la Twingo s'est ainsi offert un petit lifting sous le crayon du designer Pierre Gonalons.

C'est ainsi qu'est née la R5 Diamant, avec une carrosserie légèrement épurée, mais reconnaissable, teintée de pigments dorés sur un fond rose. Les optiques tranchent toutefois avec ceux d'époque : ils sont taillés comme des diamants et s'extirpent de la carrosserie pour être davantage mis en valeur, à l'image d'un solitaire sur une bague.

Les roues plus larges sont également mises en valeur par des flancs blancs. À l'intérieur, on retrouve également un habitacle assez sobre, mais avec quelques touches d'originalité comme un volant noué, des compteurs circulaires numériques et un système multimédia assuré par un smartphone.

Tout l'habitacle a été réalisé par différents corps de métiers mettant en avant l'artisanat français.

La Renault 5 Diamant se veut dans l'air du temps : elle est 100% électrique et Renault compte réaliser une collection de NFT inspirée du modèle.

Exemplaire unique, la R5 Diamant sera vendue aux enchères au profit de l'association Give me 5.



Crédit photo : Gaëlle Le Boulicaut / Renault