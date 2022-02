Rachat d'Activision - Blizzard : Microsoft a été à l'intiative

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est sans doute l'événement le plus important du secteur du jeu vidéo de cette année, et si la surprise était de taille, pour Microsoft n'a pas vraiment hésité.

L'annonce du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft a fait l'effet d'une bombe sur le marché du jeu vidéo et l'opération doit encore être validée par les autorités de la concurrence, notamment la Federal Trade Commission aux USA.

En attendant, c'est la SEC (Securities and Exchange Commission) qui vient de publier un document relatif aux négociations engagées entre les deux marques.

Tout serait parti des révélations de faits de harcèlements sexuels au sein d'Activision, qui ont immédiatement été condamnés par Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft. Phil Spencer annonçait ainsi souhaiter étudier la question, afin de prendre des mesures dans ses relations avec Activision et éventuellement boycotter les productions de l'éditeur sur ses plateformes.

Dans le document partagé par la SEC, c'est à cette occasion que Phil Spencer se serait rapproché d'Activision et rapidement évoqué un rachat. Microsoft a donc été à l'initiative de la transaction. D'une discussion visant à tirer au clair la situation vis-à-vis du harcèlement et les partenariats qui pourraient engager ou non l'image de Microsoft, les deux entités auraient rapidement glissé vers des négociations visant au rachat d'Activision-Blizzard.

Deux mois d'échanges et de négociations auront finalement été nécessaires pour arriver à un accord menant à l'annonce publique du rachat le 18 janvier 2022.

On sait également que lorsqu'Activision-Blizzard a envisagé la revente, d'autres sociétés se sont ajoutées au dossier, le document de la SEC ne les mentionne dans en révéler l'identité : 5 acteurs auraient ainsi manifesté leur intérêt.