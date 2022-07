Rachat d'Activision Blizzard : Microsoft soutenu par un grand syndicat US

Les négociations sont toujours en cours concernant le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Les deux entités cherchent ainsi à convaincre la FTC (Federal Trade Commission) que le rachat est équitable pour les deux parties, mais également que cela n'entrainera pas un déséquilibre sur le secteur du jeu vidéo.

Rappelons que la transaction a été négociée à hauteur de 68 milliards de dollars. Et si aucun signal d'alarme n'a encore retenti du côté des régulateurs, Microsoft se trouve malgré tout un allié de poids dans son projet.

La CWA (Communications Workers of America), l'un des plus gros syndicats des médias aux USA a ainsi contacté la FTC pour signifier son soutien à Microsoft. Microsoft et la CWA auraient ainsi trouvé un accord pour garantir les meilleures conditions de travail possibles aux membres d'Activision Blizzard.

La situation profite d'un écho particulier puisque Blizzard et Activision ont justement été le théâtre d'une foule de cas de harcèlements divers et variés au fil des dernières années, et que le rachat par Microsoft se présente davantage comme une porte de sortie associée à un parachute doré pour Boby Kotick, le PDG d'Activision / Blizzard, lui-même accusé d'avoir cautionné ou volontairement ignoré plusieurs plaintes.

La garantie que le rachat permettra aux salariés de profiter d'un syndicat pourrait largement pencher en faveur de la transaction. La FTC pourrait ainsi voir dans le rachat un coup double bénéfique à la fois au marché et aux salariés d'Activision / Blizzard. Le verdict est attendu d'ici la fin de l'année du côté de la FTC, après quoi ce sont les organismes européens qui devront se prononcer.