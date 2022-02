Rachat d'Activision - Blizzard par Microsoft: des actionnaires lancent un procès

L'annonce du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft ne fait pas que des heureux, et certains actionnaires se lancent dans des poursuites en justice.

Le rachat annoncé du géant Activision-Blizzard par Microsoft ne fait pas que des heureux : Eurogamer rapporte ainsi que certains actionnaires mécontents de la situation auraient engagé des poursuites contre Activision.

Ce serait Kile Watson, un investisseur de Californie qui aurait dégainé le premier : ce dernier estime ainsi que le rachat par Microsoft d'Activision-Blizzard est "injuste pour plusieurs raisons" dans un document émis par ses avocats. Selon ce dernier, le rachat aurait été mené par Activision - Blizzard pour "obtenir des avantages importants et immédiats", en d'autres termes, de la trésorerie, alors même que le rachat ne présente aucun intérêt sur le long terme. L'individu va plus loin et annonce ainsi que la déclaration de procuration préliminaire qu'Activision a fournie à la SEC était "matériellement déficiente".

Pour les actionnaires d'Activision Blizzard, le groupe n'aurait ainsi pas fourni de documents suffisamment explicites qui auraient permis de prendre une "décision intelligente, éclairée et rationnelle" concernant le rachat de la société par Microsoft.

De son côté, Activision Blizzard indique ne pas être d'accord avec les allégations des actionnaires et qu'il sera intéressant de pouvoir présenter ses propres arguments devant une cour de justice.