Rachat d'Activision Blizzard par Microsoft : Meta et Electronic Arts ont participé aux négociations

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est un sujet très dense et beaucoup d'éléments sont progressivement partagés quant aux négociations qui ont amené à cet accord.

La semaine dernière, Microsoft annonçait le rachat d'un géant du secteur du jeu vidéo : Activision-Blizzard pour pas moins de 68,7 milliards de dollars.

Et peu à peu, les précisions autour du rachat et des négociations se font connaitre. On apprend ainsi que d'autres groupes que Microsoft étaient entrés en négociation avec l'éditeur pour le rachat, notamment Meta mais également Electronic Arts.

C'est Boby Kotick qui a évoqué le fait que Meta, la maison mère de Facebook était intéressée par le rachat, mais que le groupe s'était finalement retiré du projet sans préciser les raisons.

Un autre groupe, déjà bien engagé dans le jeu vidéo d'était également porté acquéreur. Electronic Arts aurait même trouvé une "sorte d'accord" avec Activision Blizzard. Malheureusement, le groupe a jugé qu'EA ne partageait pas les mêmes ambitions sur l'avenir du marché, associé à cela qu'il apparait qu'EA n'était également pas suffisamment solide financièrement parlant.

Le choix de se tourner vers Microsoft se serait alors fait de lui-même.