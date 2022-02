Rachat de Bungie par Sony : le premier d'une longue série

En réponse au rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, Sony annonçait récemment le rachat de Bungie, et ce pourrait n'être que le début.

Face à la montée en puissance de Microsoft sur le secteur du jeu vidéo avec le rachat du colosse Activision-Blizzard, Sony monte au créneau et a annoncé le rachat de Bungie pour 3,6 milliards de dollars.

Un rachat stratégie et symbolique puisque Bungie est à l'origine des premiers Halo et Destiny. Néanmoins, le studio devrait rester indépendant malgré ce rachat et continuer à produire des titres pour toutes les plateformes.

Il pourrait s'agir là d'un rachat qui préfigure de plusieurs investissements pour Sony. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment a ainsi confié à GamesIndustry qu'il faut s'attendre à plus d'acquisitions à l'avenir.

Sony compte ainsi multiplier les achats sans pour autant verrouiller le marché : les studios devraient conserver une certaine indépendance. La marque vise une autre stratégie, à l'opposée de celle jusqu'ici adoptée depuis des années : la marque souhaite s'imposer comme un constructeur disposant de licences fortes qui sont toutefois accessibles sur de nombreuses machines.

Cette stratégie se constate déjà avec le portage de certaines franchises traditionnelles de PlayStation vers le PC. Le rachat des studios pourrait donc être ciblé vers ceux qui sont à même de déployer leurs titres sur plusieurs machines à la fois.

Jim Ryan explique également que le rachat de Bungie ne fait pas réellement écho à la récente acquisition de Microsoft : les négociations avec Bungie auraient été entamées depuis 5 à 6 mois.