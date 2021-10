Radio numérique DAB+ : 25 radios lancées sur l'axe autoroutier Paris Lyon Marseille

La radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting) fait un nouveau pas en avant en couvrant désormais les 2000 kilomètres d'autoroutes de l'axe Paris - Lyon - Marseille.

Ce format propose un son numérique de plus haute qualité, sans interférences et pouvant être enrichi de données affichables sur l'écran des appareils compatibles. Il permet également de proposer beaucoup plus de stations que la bande FM.

Le DAB+ couvre déjà 30% de la population métropolitaine et le CSA anticipe déjà une couverture de 40% dans les mois à venir du fait de l'intensification du déploiement, avec un choix de plusieurs centaines de chaînes, et de 50% d'ici 2022.

Pour l'activation du DAB+ sur l'autoroute du soleil ce 12 octobre, ce sont 25 chaînes privées et publiques qui sont disponibles tout au long de l'axe routier :

Air Zen, BFM Business, BFM Radio, Chérie FM, Europe 1, FIP, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Latina, Mouv’, M Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Rire et Chansons, RFM, RMC, RTL, RTL 2, Skyrock, Skyrock Klassiks et Virgin Radio

Il faudra bien sûr disposer d'un poste compatible, sachant que les véhicules récents ont l'obligation de supporter ce standard.

Vert : déploiement débuté

Bleu : appel à candidatures

Rose : en attente de l'appel à candidatures

Les villes (et leurs environs) de Dijon, Avignon et Toulon profitent également de l'activation de la radio numérique DAB+ avec entre 26 et 51 stations disponbiles selon les agglomérations.

Le CSA propose une carte interactive de France et territoires d'Outre-Mer pour connaître la disponibilité du DAB+ dans les départements et villes.

Même si cette technologie reste bienvenue dans le domaine de la radio face à la saturation de la bande FM (mais qui n'est pas abandonnée pour autant) en permettant une diffusion de qualité avec des métadonnées (titres, pochettes des artistes diffusés...) et fait l'objet d'une coordination pour son déploiement national, des doutes persistent sur sa pérennité face au streaming et à l'arrivée de la 5G.

Son avantage reste de conserver un modèle de broadcasting (un émetteur diffusant à un nombre illimité d'utilisateurs à sa portée) sans nécessiter de connexion internet du côté du récepteur mais l'amélioration de la couverture des réseaux mobiles jusque sur les grands axes, les forfaits mobiles à petit prix et grosse enveloppe data et l'évolution des capacités des réseaux mobiles (augmentation des débits, baisse des latences) pourraient la rendre obsolète avant même d'avoir atteint sa masse critique.