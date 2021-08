Ransomware : le groupe Ragnarok stoppe ses activités et publie un déchiffreur

Les hackers du groupe Ragnarok ont annoncé mettre un terme à leur activité, récemment basée sur la diffusion de ransomeware, et partagent un déchiffreur pour les victimes.

Le site Web du groupe de pirates Ragnarok va fermer ses portes : plus question d'afficher fièrement un tableau de chasse numérique présentant des dizaines de victimes de données volées.

A la place, un message propose aux victimes un tutoriel et un outil et des clés maitresses qui permettent de déchiffrer leurs données. Rappelons que le groupe était spécialisé dans les attaques par ransomware, un outil qui chiffre les données des ordinateurs et prend l'utilisateur en otage, le forçant à payer une rançon pour obtenir une clé de déchiffrement.

Il s'agit sans doute d'un coup de ménage réalisé à la hâte alors même que le groupe faisait l'objet d'enquêtes de plusieurs organismes de sécurité. Sentant l'étaux se resserrer, le groupe a très certainement fait le choix de stopper ses activités et de partager un outil pour s'offrir un peu d'air.

Malheureusement cela n'arrivera pas : le groupe a réussi à pirater des entreprises d'envergure, notamment EDP, un géant portugais de l'énergie, l'armateur français CMA-CGM ou encore le fabricant de spiritueux Campari Group et même Capcom...

Par ailleurs, les USA ont récemment porté l'attaque par Ransomware comme une menace pour la sécurité nationale. Cela implique des sanctions non seulement plus sévères pour les auteurs, mais également un renforcement des moyens mis à disposition pour les enquêteurs.