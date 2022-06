Raptor Lake : quelques processeurs Intel Core i9 13900K en vente au marché noir

La 13e génération de processeurs Intel, Raptor Lake, ne sera pas officiellement lancée avant septembre prochain. Néanmoins, il semble que la chaine de production du fondeur américain a connu quelques fuites puisque plusieurs processeurs sont déjà en vente sur la toile, à des prix relativement bas.

Ce sont des échantillons d'ingénierie qui se retrouvent ainsi sur le marché noir, et pas n'importe quels modèles puisqu'il s'agit du Core i9-13900K.

Le CPU le plus avancé de la prochaine gamme d'Intel revendique 24 coeurs pour 32 threads ( 8P-Cores avec hyper-Threading et 16 E-Cores). L'annonce disponible en ligne précise qu'il est compatible avec la carte mère ASUS Z690 ROG Apex et qu'il est overclockable.

La surprise vient du tarif affiché à seulement 430$, un prix relativement bas pour un processeur Intel haut de gamme. Il reste déconseillé malgré tout de se tourner vers les modèles d'ingénierie qui peuvent se révéler incomplets dans certaines fonctionnalités.

Malgré tout, cette fuite devrait permettre d'obtenir très rapidement des premiers résultats de benchmarks.