Xiaomi présente son rasoir électrique Mijia S500 à petit prix

Aujourd'hui nous vous présentons le rasoir électrique Xiaomi Mijia S500 qui est également appelé Mi Electric Shaver S500. Xiaomi est connu en France pour sa technologie performante à petit prix et c'est ce que l'on retrouve dans ce rasoir. Effectivement, vous pourrez vous raser sous l'eau grâce à la certification IPX7. Pour plus de sécurité, Xiaomi a inclus une option qui permet de bloquer son rasoir pour ne pas qu'il s'actionne seul et ainsi sécurise les utilisations.

Côté rasage, Xiaomi propose un rasoir flexible qui s'adaptera à la forme de votre mâchoire et menton. La tête de rasoir comporte trois lames, ce qui permet une meilleure efficacité pendant les rotations. Point hygiène maintenant, le rasoir vous indiquera avec un affichage lumineux qu'il est temps de laver vos lames, ce qui est très facile à faire grâce à la tête qui s'ouvre dans cette optique.

En autonomie, vous bénéficierez d'un temps d'utilisation de 60 minutes entre deux recharges de 90 minutes. Par ailleurs, la recharge se fera via port USB-C. Il est d'ailleurs possible de se raser pendant la charge, ce qui n'est pas possible sur de nombreux rasoirs bien connus. Son principal avantage est son prix avec un rasoir électrique performant pour un 50 d'euros chez Amazon.

Le nouveau rasoir électrique Xiaomi Mijia S500 est enfin disponible sur Amazon à prix très compétitif. De quoi concurrencer directement la marque Philips qui pratique des tarifs bien supérieurs pour des fonctionnalités semblables.

Xiaomi a également pensé aux recharges pour pouvoir augmenter la durée de vie de son produit, c’est ainsi qu’il est possible de changer les têtes du rasoir sans problème pour environ 15 €.

Vous trouverez le Xiaomi Mijia S500 au prix de 44 € sur Amazon, ainsi que ses têtes de rechange à 15 € ou bien encore le kit complet.