Raspberry lance le Pi Zero 2 W

La fondation Raspberry vient d'annoncer le lancement d'un nouveau produit avec le Pi Zero 2 W proposé à 15 dollars.

Un nouveau nano-ordinateur arrive sur le marché : le Raspberry Pi Zero 2 W

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une révision du Pi Zero W déjà proposé depuis quelques années et qui n'avait pas profité d'évolution si ce n'est depuis la toute première version sans module WiFi.

Le Pi Zero 2W monte ainsi en gamme et en performances avec un SoC Broadcom BCM2710A1 disposant de 4 coeurs Cortex A53 (il équipait le Raspberry Pi 3) limité à 1 Ghz pour une consommation ne franchissant pas le cap des 5V jusqu'à 2,5 A. De fait il se veut 5 fois plus performant que l'ancien modèle d'autant qu'il dispose désormais de 512 Mo de RAM.

Le module est également compatible WiFi 4, Bluetooth 4.2 BLE, il dispose d'un port USB 2.0 OTG, d'un port micro SD, mini HDMI ainsi que du désormais très populaire header de 40 broches GPIO ainsi qu'un connecteur CSI-2 et un bouton reset.

Le tout conserve le format du Pi Zero traditionnel, il n'y aura donc pas besoin de changer de boitier. Enfin Raspberry indique que cette version ne vise pas à remplacer l'ancienne qui continue d'être distribuée et se veut plus accessible.

On peut déjà trouver le Pi Zero 2 W en France chez Kubii notamment, au prix de 16,50€