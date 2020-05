RaspBerry Pi 4 : maintenant avec 8 Go de RAM

Le module RaspBerry Pi 4B a presque un an et s'offre une nouvelle variante intégrant désormais 8 Go de RAM.

Le module RaspBerry Pi 4 B a fait peau neuve en juin 2019 en intégrant un processeur Broadcom BCM2711 quadcore 1,5 GHz avec des versions offrant 1 à 4 Go de RAM.

Près d'un an plus tard et après presque 3 millions d'unités écoulées et une réduction de prix de la version 2 Go, c'est une nouvelle déclinaison qui est lancée avec cette fois 8 Go de RAM.

Le nouveau processeur pouvant accueillir jusqu'à 16 Go de RAM, cette version était anticipée de longue date mais il manquait encore le module 8 Go LPDDR4 pour pouvoir la proposer.

Un partenariat avec le producteur de composants mémoire Micron a résolu cette difficulté, ce qui permet de proposer le RaspBerry Pi 4 B avec 8 Go de RAM pour un tarif allant de 80 à 90 € selon les revendeurs.

Le module a été très légèrement remanié les composants de l'alimentation mais tout le reste est identique avec les deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et le connecteur Gigabit Ethernet, ainsi que le port USB-C et deux connectiques micro-HDMI.

Pour pouvoir exploiter pleinement les 8 Go de RAM, et éviter notamment la restriction de 3 Go max par process en 32-Bit, une nouvelle version de RaspBerry Pi OS (Debian) en version 64-Bit est proposée, mais en version encore "early beta", même s'il reste possible d'utiliser d'autres OS Linux en 64-Bit.