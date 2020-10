Le nano ordinateur Raspberry Pi 4 fait sa promotion seul ou en bundle

Pour rappel le Raspberry Pi 4 est un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui peut être utilisé comme un ordinateur classique ou même directement connecté à un moniteur. Il intègre un SoC ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz épaulé par 2 à 4 Go de mémoire RAM et prend en charge le double affichage jusqu'à la 4K.

Le Raspberry Pi 4 modèle B dispose de deux ports micro-HDMI, d'un port MIPI CSI, de deux ports USB 2.0, d'un port micro USB, de deux ports USB 3.0, d'un port MIPI DPI et enfin d'un port GPIO. Au niveau connectivité, on trouve le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0 ainsi que l'Ethernet Gigabit.

Gearbest propose ce week-end chez Gearbest le Raspberry Pi 4 B à prix réduit en version 2 ou 4 Go avec des bundles comprenant divers accessoires (alimentation, carte SD, clé USB, manette...) :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

