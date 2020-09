Bon plan : le Raspberry Pi 4 en promotion dans ses versions 2 et 4 Go avec accessoires

Le bon plan du jour concerne le Raspberry Pi 4 qui, pour rappel, est un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut brancher à un écran et utiliser comme un ordinateur standard. Cette nouvelle version exploite un SoC ARM Cortex-A72 avec 1,5 GHz avec 2 à 4 Go de RAM selon vos préférences. Le Raspberry prend en charge le double affichage avec des résolutions jusqu'à la 4K.

Le Raspberry Pi 4 possède une connectique bien remplie avec deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et enfin un port GPIO. Au niveau de la connectique, on retrouve le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0, et l'Ethernet Gigabit.

Vous pourrez retrouver chez Gearbest le Raspberry Pi 4 en promotion en version 2 ou 4 Go avec des accessoires différents selon les packs (carte SD, clé USB, alimentation, ...) :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

