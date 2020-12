Le Raspberry Pi 4 en promotion seul, en bundle ou avec le boitier Retroflag NESPi 4, à ne pas rater !

Le bon plan du jour concerne le Raspberry Pi 4 qui est en promotion seul ou en bundle chez Gearbest à partir de 39 € pour l'offre la plus intéressante. La livraison est gratuite. Détails ci-dessous.

Le Raspberry Pi 4 qui est un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Le Raspberry exploite un SoC ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz soutenu par 2 à 8 Go de mémoire RAM. Il permet la prise en charge du double affichage jusqu'à la 4K.

Au niveau de la connectique, vous pourrez trouver deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et enfin un port GPIO. Pour la connectivité, le Raspberry Pi 4 B est compatible avec le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0 ainsi que l'Ethernet Gigabit.

Gearbest propose en ce moment le Raspberry Pi 4 B à prix réduit en version 2 ou 4 Go avec des bundles comprenant divers accessoires (carte SD, clé USB, alimentation, manette...), mais le pack le plus intéressant semble être celui ci-dessous comprenant le Raspberry PI 4 Kit Modèle B 2Go, des dissipateurs de chaleur, un adaptateur secteur, un boitier de rangement, une carte SD 32 Go et enfin un câble HDMI, le tout pour seulement 39 € (même moins si vous payez par Paypal, voire sur le site) soit moins que le prix officiel du Raspberry PI 4, intéressant :



Vous pourrez également trouver le NesPi 4 Case qui est le premier boîtier compatible Raspberry Pi 4 de la marque RetroFlag, il intègre directement une alimentation USB-C 3A, un adaptateur micro-HDMI vers HDMI et des dissipateurs thermiques. Les connectiques situées à l'arrière sont nombreuses : alimentation en USB type-C, réseau RJ-45, audio jack 3.5mm, 2 sorties micro-HDMI. Cerise sur la gâteau, une "cartoute" est fournie, qui est en réalité un boitier pour disque dur ou SSD au format 2,5 pouces, la classe !

Vous trouverez également un bundle dédié jeux vidéo :



et également de nombreux autres bundle sur les Raspberry Pi 3 Model B et B+ :

et sur le Raspberry Pi 4 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

