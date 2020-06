La RATP revendique 100% de couverture 4G sur son réseau

Bonne nouvelle pour les voyageurs : la RATP annonce avoir couvert en 4G 100% de son réseau de transport (métro et RER) grâce à l'installation d'antennes sur les parcours, dans les tunnels et à bord des trains.

De quoi faciliter l'accès aux informations du réseau lui-même et des services associés, mais aussi de s'occuper, pour les loisirs ou le travail, durant les temps de trajet avec le fonctionnement de tous les services mobiles, appels, SMS/MMS et Internet mobile.

Les quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) ont été mis à contribution via des accords de mutualisation, permettant d'assurer l'installation de 300 km de câbles, 3000 antennes et 280 locaux techniques sur des infrastructures parfois centenaires.

321 sites télécom permettent d'assurer une couverture 4G dans 304 stations souterraines, avec parfois des aménagements spécifiques pour répondre aux contraintes d'espace et de climatisation.

La RATP se veut ainsi "le premier réseau de transport historique à proposer l'accès à la 4G sur l'ensemble de son réseau". Les partenariats avec les opérateurs vont se poursuivre pour assurer l'amélioration du réseau ces prochaines années et garantir la meilleure expérience utilisateur.