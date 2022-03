La RATP veut alerter les zombies du smartphone via des ultrasons

Dans le cadre d'une expérimentation, la RATP a annoncé cette semaine le déploiement d'un dispositif d'alerte sur l'ensemble de la ligne de bus 39 qui traverse Paris. Impliquant une application AMY sur smartphone (Android et iOS), cette solution a été développée en partenariat avec la start-up CopSonic.

Le but est d'alerter les piétons et accrocs du smartphone qui ont tendance à ne pas décoller leurs yeux de l'écran, au risque de leur propre sécurité et celle d'autres usagers de la route. Ils ont leur petit nom… des smombies. Un mot-valise qui est une contraction de smartphone et zombie.

Des ultrasons pour éviter des accidents

AMY s'appuie sur des ultrasons qui sont émis lorsque le conducteur utilise le gong du bus et sont automatiquement captés par l'application. Le cas échéant, une alerte est déclenchée sur le smartphone. Elle est visuelle, sonore via le retentissement amplifié du gong du bus, avec vibration et accompagnée d'une baisse du volume sonore de la musique.

La RATP souligne que c'est la première fois qu'une ligne de bus est équipée de ce type de dispositif, sachant qu'il y a déjà eu des expérimentations avec par exemple des passages piétons et des boîtiers installés pour émettre les ultrasons.

Le service peut être arrêté par simple clic sur l'application qui ne nécessite aucune création de compte ou partage de localisation. La solution AMY a été lauréate du concours innovation sécurité routière 2021.