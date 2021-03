Razer Anzu : les lunettes connectées qui protègent aussi de la lumière bleue

Avec les lunettes connectées Razr Anzu, vos yeux seront protégés de la lumière nocive et vos oreilles profiteront d'une musique diffusée grâce à sa connectivité sans fil Bluetooth à faible latence.

La marque gaming Razer tente sa chance sur un nouveau créneau, celui des lunettes connectées. Les Razer Anzu combinent protection des yeux contre les émissions bleues des écrans et musique diffusée via ses haut-parleurs cachés dans les branches.

Le verre utilise filtre la lumière bleue à 35% et les UVA / UVB à 99% et les lunettes sont donc présentées comme un atout protecteur en ces temps de télétravail forcé par la crise sanitaire et de temps longs passés devant des écrans, induisant une fatigue visuelle.

Il sera aussi possible d'y adapter des verres correcteurs et Razer a passé un accord avec Lensabl offrant 15% de remise.

Mais les Razer Anzu offrent aussi la possibilité d'écouter de la musique ou de prendre un appel en kit mains libres grâce au micro et aux haut-parleurs intégrés, ainsi qu'à une connectivité sans fil Bluetooth 5.1 à faible latence (60 ms).

Il reste possible de piloter la lecture musicale ou de prendre des appels depuis une interface tactile présente sur le côté des branches. Par ailleurs, une application mobile sur Android ou iOS permet d'affiner les fonctionnalités des lunettes connectées (égaliseurs, latence, état de la batterie...).

Proposées en plusieurs tailles et formes, avec une monture certifiée IPX4 (étanche aux éclaboussures) et une autonomie annoncée de 5 heures, les Razer Anzu sont déjà disponibles sur le site Razer au prix de 209,99 €, et 34,99 € pour les verres de remplacement.