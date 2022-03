Cinq offres de folie avec un clavier, un casque, le smartphone, une smart TV et un écran PC

Commençons ce top 5 avec le clavier gamer Razer Huntsman Elite qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Le clavier profite de la technologie Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs permettant la synchronisation avec vos jeux préférés. Il est fourni avec un repose-poignet magnétique en simili cuir moelleux. Les touches fonctionnent via des switchs optiques offrant des points de pression variables.

Nous notons aussi la présence de switchs Huntsman V2 Tenkeyless qui offrent une latence basse. De plus, ces dernières sont fabriquées à partir de PBT qui offre une finition mate, robuste et texturée, beaucoup plus solide que l’ABS. Le clavier est bien en azerty.

Le clavier Razer Huntsman Elite est au prix réduit de 92 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au casque JBL Tune 750 BTNC qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Le casque profite d'un puissant son Pure Bass JBL et d'une réduction active de bruit pour une expérience audio immersive. Vous aurez besoin de 2 heures pour recharger le casque pour pouvoir profiter de 22 heures d'écoute sans réduction de bruit et 15 heures avec.

Sur le site de Rueducommerce, le casque JBL Tune 750 BTNC est au prix plus que réduit de 60 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip3 qui est doté d'un écran AMOLED avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre le processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace disque.

Le smartphone embarque deux capteurs photo de 12 MP à l'arrière et d'un capteur de 10 MP sur l'avant du smartphone. Il est aussi compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Le Z Flip3 est équipé d’une batterie de 3300 mAh. Et enfin, le One UI est installé sur le smartphone et il est basé sur Android 11.

Vous pouvez profiter du smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 au prix de 899 € avec la Galaxy Watch4 offerte sur le site de la Fnac si vous allez le chercher directement en magasin.



Passons maintenant à la TV QLED Samsung 65 pouces QE65Q60A qui bénéficie d’une promotion de 32 %.

Le design de l’écran se caractérise par un cadre très mince. Au niveau des connectiques, il intègre quatre ports HDMI 2 et deux ports USB. L'écran mesure 65" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Le système d’exploitation Tizen est installé, ce qui permet d’utiliser pas mal d'applications comme Netflix, Prime Video, etc. Il est aussi possible de la contrôler via Alexa ou Google Assistant.

Sur le site de Rueducommerce, la TV QLED 65" Samsung QE65Q60A est au tarif de 749 € au lieu de 1099 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'écran PC LG Ultrafine 32UN500 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est doté d'une dalle de 32" avec une définition de 3840 x 2160 pixels compatibles avec la technologie AMD FreeSync qui permet une image synchronisée avec la carte graphique. L'écran intègre aussi deux haut-parleurs de 5 watts pour une utilisation optimale des contenus multimédias.

Sur Amazon, l'écran PC LG Ultrafine 32UN500 est au prix de 300 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme Aliexpress qui lance les 3 jours des marques avec Unilever avec -65% de réduction ou encore les précommande des produits Apple chez Cdiscount avec l'iPhone 13 Pro, iPhone SE 5G, iPad Air 2022, Mac Studio...