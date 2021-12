Trois offres de FOLIE avec la souris Razer Orochi V2, les Galaxy Buds+ et l'écran Samsung Odyssey G5 C32G55T

Plus que quelques jours pour faire ses commandes avant Noël, il n'est pas encore trop tard pour les recevoir à temps !

Commençons par la souris gamer Razer Orochi V2 qui est actuellement en promotion sur le site de la Fnac. Elle est de conception ultralégère et ne pèse que 60 g. De plus, elle est équipée de 6 boutons programmables et bénéficie de la technologie sans fil. Elle affiche aussi un profil de droitier.

La Razer Orochi V2 possède un capteur optique avec une sensibilité maximale de 18 000 DPI. Elle est dotée de patins en PTFE pour une meilleure glisse. Sa batterie permet de tenir sans la recharger pendant 950 h soit environ 39 jours.

La souris gamer Razer Orochi V2 est au prix de 40 € au lieu de 80 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Galaxy Buds+ qui profitent d'une énorme réduction sur le site de Cdiscount.

Les écouteurs sont très agréables à porter avec leurs ailettes en silicone adaptables (3 modèles). Ils sont dotés de la fonction « transparent », les sons extérieurs sont augmentés légèrement afin de ne pas se couper du monde. Les écouteurs sont équipés d'une surface tactile permettant de contrôler les appels ou la musique.

Compatibles avec la technologie Bluetooth, les Galaxy Buds + sont associées à leur application mobile. Cette dernière permet de configurer une bonne partie des écouteurs ou de suivre l’état de la batterie. Au niveau de l’autonomie, vous pouvez écouter pendant 11 heures, ou jusqu’à 22 heures en utilisant la recharge sans fil fournie grâce au boitier.

Sur Cdiscount, les écouteurs Galaxy Buds+ sont au prix de 70 € au lieu de 150 € avec le code BUDSPLUS10 et la livraison gratuite.



Finissons avec l'écran incurvé gamer Samsung Odyssey G5 C32G55T qui profite de 80 € de réduction.

Il est équipé d'une dalle de 32" avec une définition de 2560 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran est doté aussi des technologies AMD FreeSync, HDR10, Anti-scintillement, Black Equalizer, ...

L'Odyssey G5 C32 est doté d'un DisplayPort, de deux ports HDMI et d'une sortie audio. De plus, on note des bords fins qui augmentent l'immersion.

Sur Topachat, le Samsung Odyssey G5 C32G55 est au prix de 275 € au lieu de 350 € avec le code BOCADO et l'ODR de 40 €



