Project Hazel : Razer va vraiment proposer son masque avec ventilation active

La marque d'accessoires gaming Razer a présenté au CES 2021 un concept de masque de protection contre le coronavirus alliant design spécifique et protection N95 grâce à un système de ventilation active.

Le Project Hazel filtre et fait circuler l'air et sa coque plastique est transparente pour maintenir les possibilités d'interaction sociale. Un micro et la technologie Razer VoiceAmp permettent d'amplifier le son de la voix pour rester audible malgré le port du masque et l'on retrouve une personnalisation RGB propre aux produits gaming.

La boîte de charge comprend enfin un système de désinfection UV. Cet ensemble d'idées qui constituait le coeur du concept va finalement être décliné en un produit commercial.

Le CEO de Razer Min-Liang Tan a en effet confirmé à Yahoo Finances la mise en production prochaine du Project Hazel. Lors du premier confinement, l'entreprise s'était rapidement mise à produire des masques jetables mais elle s'était rapidement inquiétée de l'impact environnemental de ce type de produit.

Elle avait donc planché sur un masque unique réutilisable à volonté en combinant plusieurs technologies, donnant naissance du concept Project Hazel. La vaccination contre le coronavirus n'évitant sans doute pas l'usage du masque avant un bon moment, Razer a donc décidé de transformer le concept en véritable produit mais ne donne pas encore de date pour sa disponibilité ou de tarif.