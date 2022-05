Une souris, un aspirateur, un casque, une montre et des écouteurs parmi les meilleurs bons plans du jour

Aujourd'hui, nous avons sélectionné les cinq meilleures offres du jour avec la souris gamer Razer Viper Ultimate, l'aspirateur balai Tineco Floor One S3, le casque SteelSeries Arctis Pro, la montre connectée Garmin Venu 2s et les écouteurs Black Shark Lucifer T1.

Commençons ce top 5 avec la souris gamer Razer Viper Ultimate qui profite d'une très belle promotion sur Amazon.

Cette souris ambidextre sans fil est dotée d'un capteur optique avec une résolution de 20 000 DPI. Au niveau du design, elle est fidèle à la marque Razer, entièrement noire composé de lignes bien identifiables. Vous profiterez aussi d'un rétroéclairage sur le logo du fabricant. En dessous, nous notons la présence de 5 patins en PTFE assurant une bonne glisse.

Au niveau de l'autonomie, elle permet qu'on l'utilise 70 heures sans fléchir, soit 10h de jeu par jour. Pour finir, elle est équipée de 8 boutons personnalisables depuis l’application du constructeur.

Sur Amazon, la souris gamer Razer Viper Ultimate est au prix de 76 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l'aspirateur Tineco Floor One S3 qui bénéficie aussi sur Amazon d'une belle réduction.

Ce dernier est pourvu d'un réservoir d'eau propre de 500 ml et d'une batterie de 4000 mAh permettant une autonomie maximum de 35 minutes. L'aspirateur est aussi accompagné d'une station de rechargement, de 2 brosses rouleaux, de deux filtres HEPA, d'une brosse multifonction et d'une solution de nettoyage.

Nous notons aussi la présence d'un écran LCD qui permet d'afficher le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d'obstruction. L'aspirateur-balai est doté de la technologie iLoop qui est capable d'évaluer le niveau de salissure afin d'optimiser son nettoyage. Pour finir, vous pouvez connecter le Tineco Floor One S3 à l'application mobile qui permet de faire des statistiques sur l'utilisation de l'aspirateur.

Le Tineco Floor One S3 est au prix réduit de 348 € au lieu de 499 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque SteelSeries Arctis Pro qui est à prix réduit sur Amazon.

Il est doté d'enceintes premium qui reproduisent un large spectre de fréquences (10 à 40 000 Hz) grâce à leurs aimants au néodyme. De plus, le casque affiche une finition de très bonne qualité associant acier poli et alliage en aluminium.

Nous notons aussi la présence sur le casque d'un micro à tige rétractable avec élimination du bruit directionnelle. Pour finir, il affiche une compatibilité avec PC et PlayStation et ses coussinets AirWeave offrent une expérience confortable.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis Pro voit son prix se réduire à 130 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite aux écouteurs Black Shark Lucifer T1 qui sont de type intra-auriculaire. Ces derniers possèdent aussi un design très gamer.

Les écouteurs sont dotés d'un mode jeu qui profite d'une latence ultra réduite de 55 ms permettant de bien synchroniser l'image et le son. Ils possèdent un mode musique qui vous fait profiter d'un son immersif avec des basses plus graves. Ils intègrent également 4 micros (2 par écouteur) améliorant la prise de voix et filtrant les bruits de fond pour offrir une communication de qualité.

Du côté de l'autonomie, vous pouvez profiter de 3 heures et demie d'écoute, et de 35 heures supplémentaires grâce au boitier. Et enfin, il affiche la certification IPX4 permettant de résister à la sueur.

Toujours sur Amazon, le Black Shark Lucifer T1 est au prix de 25 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.

Finissons ce top avec la montre connectée Garmin Venu 2s qui profite d'une réduction sur la Fnac.

Cette dernière inclut un boitier de 40 mm qui inclut un écran couleur AMOLED. La montre est dotée de fonctions sportives, mais aussi sur un suivi avancé de la santé avec le suivi continu du rythme cardiaque, le suivi de la qualité du sommeil (avec plusieurs paramètres étudiés : mouvements, respiration, taux d'oxygène), le suivi de la respiration, le suivi du stress et de l'hydratation, l'oxymètre de pouls et même le cycle menstruel.

Au niveau du sport, la montre inclut 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. Pour finir, la Venu 2 offre 11 jours de fonctionnement ou 8 heures avec GPS activé.

Sur le site de la Fnac, la montre connectée Garmin Venu 2s est au prix de 350 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



