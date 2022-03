RDNA3 : AMD pourrait écraser Nvidia et ses RTX 4000

Si Nvidia prépare ses nouveaux GPU RTX 4000 sous architecture Ada Lovelace avec un gain de performances annoncé d'au moins 30% sur la génération actuelle, chez AMD on prépare les Radeon RX Séries 7000 sous architecture RDNA 3 avec une orientation vers le MCM (Multi Chip Modules) qui pourrait véritablement changer la donne.

AMD cherche ainsi à reprendre un système déjà exploité dans les années 1990 par ATI, à savoir faire travailler de concert plusieurs GPU au sein d'une même carte. Une technologie reprise par la suite de façon sporadique, y compris par Nvidia, mais sans qu'il ne se dégage d'avancées significatives de performances entrainant une orientation globale du marché vers ces solutions.

Reste qu'AMD a révisé le concept et l'a adapté en s'inspirant davantage de ce qui fait le succès de ses CPU Ryzen.

La chaine Moore's Law is Dead a repris toutes les données connues des prochaines puces AMD et Nvidia pour estimer la configuration de la prochaine Radeon RX 7900 XT et abouti à la conclusion qu'elle pourrait embarquer 15 360 processeurs de flux, soit le triple d'une RX 6900 XT, alors que chez Nvidia, on devrait voir la RTX 4090 avec 18 432 coeurs CUDA alors que la RTX 3090 en affiche 10 496.

Comparé à la RTX 3090, la RTX 4090 est attendue avec un bond de 66 à 88% de performances. Mais chez AMD, on peut s'attendre à voir les performances tripler comparé à une RX 6900 XT, ce qui pourrait donner une avance considérable à AMD.

Attention toutefois, il ne s'agit là que d'extrapolations et même s'ils se basent sur des éléments connus des prochains GPU, rien ne garantit qu'AMD saura maitriser ses nouvelles puces immédiatement. On sait qu'AMD aura un peu d'avance sur la technologie de gravure en 5 nm de TSMC, reste à savoir si cela suffira à contenir la consommation énergétique.