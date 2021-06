Réalité augmentée : Google tue son application de mesure

L'application Measure de Google pour la mesure en réalité augmentée d'un objet n'est désormais plus disponible dans le Google Play Store.

D'abord exclusivement réservée aux smartphones de son défunt Projet Tango, l'application Measure a par la suite été proposée par Google sur les smartphones Android ne bénéficiant pas de capteurs supplémentaires et compatibles avec la plateforme ARCore.

Depuis ce début de mois, l'application Measure a déserté le Google Play Store. Cette discrète disparition a été repérée par Android Police. Le propos de l'outil était de permettre de prendre rapidement des mesures d'objets avec la caméra du smartphone et en s'appuyant donc sur la réalité augmentée.

L'application avait reçu un accueil qui n'était pas des plus enthousiastes, notamment en raison de bugs et ralentissements. Avant son retrait, elle avait seulement récolté 2,9 étoiles sur Google Play.

Pour aider à calculer en réalité augmentée la longueur, la surface et le volume d'objets à proximité avec le smartphone et en utilisant Chrome sur Android, Measure Up de Google Creative Lab est une expérience qui s'appuie sur la technologie WebXR.