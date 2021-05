Réalité virtuelle : une nouvelle façon de jouer en ligne

Avec la crise sanitaire, la plupart des lieux de loisirs ont été contraints de fermer leurs portes. Depuis plus d'un an, les pertes sont absolument dévastatrices pour la plupart d'entre eux et surtout pour les casinos, qui essuient des millions d'euros de perte par mois. À l'abri de cette déferlante, le marché du jeu en ligne continue cependant de rassembler toujours plus d'adeptes, notamment attirés par l'utilisation innovante de la réalité virtuelle.

Une innovation qui conquiert les foules

Déjà utilisée depuis quelques années, la réalité virtuelle fascine. Adoptée principalement dans le monde du jeu vidéo, la VR, comme on l'appelle autrement, est une technologie qui consiste à plonger son utilisateur dans un monde artificiel créé de toutes pièces par des outils numériques. Si le premier casque de réalité virtuelle a été inventé dans les années 1970, ce n'est que depuis 2007 et le lancement de Google Street View, que cette technologie s'est officiellement démocratisée. Aujourd'hui utilisée de manière quotidienne dans de nombreux secteurs, la VR n'en finit plus de conquérir les foules. Que ce soit dans le secteur du tourisme, de l'art, de la culture, de l'éducation ou même dans le secteur militaire, elle se révèle ludique et de plus en plus accessible au grand public. En témoigne l'essor fulgurant rencontré ces dernières années, dans le domaine des jeux vidéo.

Promesse d'une expérience de jeu incroyable, la réalité virtuelle offre des possibilités infinies et révolutionne véritablement les manières de jouer en faisant appel à tous les sens humains. Désormais développée par tous les grands acteurs du gaming comme Nintendo et Sony, la VR trace lentement, mais sûrement son chemin vers d'autres horizons.

Une aubaine pour les jeux d'argent en ligne

Maltraités par la crise sanitaire, de nombreux casinos sont au bord de la faillite. Un mal qui rend service aux casinos en ligne, qui eux, ne cessent d'engranger de nouveaux clients. Attirés par la gratuité de certains sites, beaucoup d'utilisateurs ont définitivement adopté le jeu en ligne. Et l'arrivée récente de la technologie VR séduit, elle aussi, la clientèle. En effet, sur certains sites, il est désormais possible de jouer une partie de poker en ligne, tout en étant totalement immergé dans un casino dématérialisé.

Séduits par cette possibilité compatible avec les restrictions sanitaires actuelles, les joueurs sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter puis à adopter officiellement cette nouvelle technologie.

De belles perspectives d'évolution

Encore assez jeune malgré son invention dans les années 1970, de nombreux spécialistes s'accordent à dire que la réalité virtuelle a de belles évolutions devant elle. Selon certaines études de marché, elle pourrait même surpasser l'utilisation de la télévision d'ici à dix ans. D'autre part, l'évolution constante des supports technologiques et de la qualité numérique promet de belles avancées. Encore très unilatérale, la réalité virtuelle pourrait également développer un système d'interaction qui permettrait d'inclure des modes multijoueurs à certains jeux. Des applications mobiles pourraient également voir le jour dans quelques années et les casques, encore très grossiers, pourraient connaître une miniaturisation, quitte à devenir de simples puces électroniques.

Enfin, les systèmes de reconnaissance vocale et de reconnaissance du regard pourront, eux aussi, faire partie intégrante des prochaines évolutions de la réalité virtuelle.