Realme 6 : premières informations sur la nouvelle série de smartphones

La jeune marque Realme s'apprête à dévoiler une nouvelle famille de smartphones Realme 6 et les premiers détails commencent à émerger avec les premiers teasers dévoilant une partie des caractéristiques.

Deux smartphones devraient composer cette nouvelle série : Realme 6 et Realme 6 Pro, avec un possible Realme 6i plus tard, et l'on peut déjà s'attendre à des appareils mobiles dotés d'un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 megapixels, un capteur macro et une capacité de zoom x20.

Pour le capteur photo avant, le Realme 6 se dotera d'un trou dans l'écran qui sera doublé avec le Realme 6 Pro. L'affichage des deux smartphones devrait offrir un rafraîchissement de 90 Hz et la charge rapide de la batterie aura une puissance de 30W.

XDA Developers note ainsi que ces fonctionnalités, encore réservées aux modèles premium en 2019, sont donc en train de se diffuser vers le milieu de gamme, qui correspond au positionnement de ces futurs Realme 6.