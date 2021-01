Le smartphone Realme 7 5G en TRES grosse promotion !

Annoncé en novembre dernier en Europe, le Realme 7 5G est un peu plus qu'une simple évolution du Realme 7 afin d'apporter la connectivité 5G. Si une même taille d'écran de 6,5 pouces est conservée et avec définition FHD+, il profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et non de 90 Hz.

Le smartphone est équipé d'un SoC octocore Dimensity 800U de MediaTek à 2,4 GHz et gravé en 7 nm qui apporte la 5G en Dual SIM. Le SoC est associé à 6 Go de RAM (LPDDR4x dual-channel) et 128 Go de stockage (UFS 2.1).

À l'arrière, le Realme 7 5G dispose de quatre capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, monochrome et macro de 2 mégapixels. Il est possible de filmer en 4K à 30 images par secondes.



Le capteur photo à l'avant de 16 mégapixels est logé dans un poinçon en haut à gauche de l'écran. Le lecteur d’empreintes digitales est pour sa part positionné sur la tranche. L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 30 W et support de la charge inversée.

Boxant dans la même catégorie que le Redmi Note 9T par exemple, en milieu de gamme, le Realme 7 5G bénéficie pendant deux jours jusqu'au 21 janvier 9h d'une réduction de 50 % sur AliExpress où il est ainsi affiché à un prix de 185 € avec une expédition depuis la Chine (il s'agit bien de la version mondiale avec support du français). A noter que si vous souhaitez le recevoir en 3 jours, le prix passe à 227 € avec une expédition depuis la France.