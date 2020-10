Realme 7 et 7 Pro : les smartphones disponibles en France

Le Realme 7 est déjà disponible à la vente en France : le smartphone présenté au début du mois par la marque qui annonçait également s'ouvrir au marché dans notre pays devrait séduire par plusieurs aspects.

Le smartphone se décline en deux variantes, Realme 7 et Realme 7 Pro et propose un prix d'entrée assez agressif de 179 euros. Le terminal est doté d'un écran 6,5 pouces FHD+ (2400x1080 pixels) 90 Hz associé à un SoC Mediatek Helio G95 associé à 4 et 8 Go de RAM.

La particularité du SoC est d'embarquer une puce graphique Mali-G76 qui oriente le smartphone vers les joueurs exigeants. Avec sa configuration, le Realme 7 dépasse ainsi les 300 000 points sous AnTuTu. En marge, on note également une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 30W, un module photo doté d'un capteur 48 MP signé Samsung, un ultra grand-angle 8MP, un capteur macro et un capteur noir et blanc.

Lancés en précommande au début du mois, on peut désormais trouver le smartphone assez facilement en France puisque Realme a négocié des accords de diffusion avec plusieurs grandes enseignes connues.

realme 7 :

4 Go + 64 Go : 179 € en exclusivité sur Cdiscount et realme.com

6 Go + 64 Go : 199 €

8 Go + 128 Go : 249 €



realme 7 Pro :

8 Go + 128 Go : 329 € et à 309 € à la Fnac du 20 au 30 novembre

* Amazon, Fnac, Darty, LDLC, Rue du Commerce, Boulanger, Cdiscount et Électro Dépôt.