Le realme 8i avec écran 120 Hz lancé à 179 € en France

Le realme 8i débarque en Europe et en France. Un smartphone avec écran 120 Hz et SoC Helio G96 qui débute à 179 € en précommande jusqu'au 20 octobre chez Amazon.

La série 8 des smartphones de la marque realme s'étoffe avec l'arrivée en France du realme 8i. À moins de 200 €, il mise sur le rapport qualité-prix dans l'entrée de gamme. L'élément phare est la présence d'un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz.

Ce taux de rafraîchissement de 120 Hz autorisera logiquement une plus grande fluidité. Pour autant, six niveaux différents sont possibles : 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz et donc 120 Hz.

Pour permettre cet affichage 120 Hz et FHD+, le realme 8i est équipé d'un SoC octocore Helio G96 à 2,05 GHz (ARM CortexA76 et Cortex-A55) qui a été lancé l'été dernier par MediaTek. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Realme souligne jusqu'à 3 Go de RAM virtuelle.

À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels. À l'arrière, un module photo principal de 50 mégapixels (ouverture f/1,8) est accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels pour le mode portrait et la macro.

Le realme 8i embarque une grosse batterie d'une capacité de 5000 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Dans sa configuration avec 64 Go de stockage, le realme 8i est proposé à 199 € et 219 € pour 128 Go. Il est actuellement en précommande et bénéficie d'une réduction de 20 € jusqu'au 20 octobre pour les deux configurations, que vous pourrez notamment trouver chez Amazon à respectivement 179 € et 199 €.